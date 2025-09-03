Isak encabeza la lista del Liverpool para la Liga de Campeones

El delantero sueco Alexander Isak lidera la lista del Liverpool para la Liga de Campeones, tras anunciarse el lunes su fichaje en una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros, en una convocatoria en la que el joven Rio Ngumoha, de apenas 17 años, también ha sido incluido.

Ngumoha ya dejó huella en su debut en la Premier League al marcar el gol de la victoria frente al Newcastle cuando llevaba en torno a un minuto sobre el campo.

En el apartado de ausencias, destaca la exclusión del italiano Federico Chiesa, quien había tenido minutos en los tres primeros encuentros ligueros e incluso anotó en la jornada inaugural.

El conjunto inglés se estrenará en la competición frente al Atlético de Madrid y posteriormente, en la jornada cuatro, recibirá la visita del Real Madrid.

Lista del Liverpool para la Liga de Campeones 2025/26:

. Porteros: Alisson Becker (BRA), Giorgi Mamardashvili (GEO), Freddie Woodman (ENG).

. Defensas: Joe Gomez (ENG), Wataru Endo (JPN), Virgil van Dijk (NED), Ibrahima Konaté (FRA), Milos Kerkez (HUN), Conor Bradley (NIR), Giovanni Leoni (ITA), Andy Robertson (SCO), Jeremie Frimpong (NED).

. Centrocampistas: Florian Wirtz (GER), Dominik Szoboszlai (HUN), Alexis Mac Allister (ARG), Curtis Jones (ENG), Ryan Gravenberch (NED).

. Delanteros: Alexander Isak (SWE), Mohamed Salah (EGY), Cody Gakpo (NED), Hugo Ekitiké (FRA), Rio Ngumoha (ENG). EFE