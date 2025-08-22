Isak, apartado del Newcastle otro fin de semana

lexander Isak, delantero del Newcastle United, no estará convocado para el partido de este lunes contra el Liverpool, según confirmó este viernes su entrenador, Eddie Howe, en rueda de prensa.

El sueco, que está forzando su salida del club, también se perdió la primera jornada contra el Aston Villa y ha dejado claro que su intención es marcharse al Liverpool antes de que acabe el mercado de fichajes.

“No va a formar parte del equipo este fin de semana”, dijo Howe en su comparecencia.

El técnico inglés también admitió que quiere volver a ver a Isak con la camiseta del Newcastle y que la situación del jugador no ha cambiado en los últimos días.

“Cuando nos vemos, hablamos normal, no hay ningún problema entre nosotros. Cuando nos vemos todo está bien”, agregó Howe.

Isak terminó de agitar el avispero esta semana al declarar que el Newcastle “había incumplido promesas” y que lo mejor para todos era un cambio. El club, por su parte, publicó un comunicado en el que negó esto e insistió en que no han recibido una oferta que cumpla sus expectativas.

El Liverpool ofreció 110 millones de libras (unos 147,5 millones de dólares) por el jugador, pero el Newcastle no está dispuesto a venderle por menos de 150 (unos 201).