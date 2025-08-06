Isaac del Toro sufre una caída metros antes de la meta

*El mexicano sigue siendo un serio contendiente.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, sufrió una aparatosa caída metros antes de llegar a la meta, en la etapa 1 de la Vuelta a Burgos 2025.

Fue en el sprint final que el azteca perdió el control de su bicicleta y cayó, llevándose por delante al italiano, italiano Giulio Ciccone. Tras la caída, Del Toro se levantó y continuó hasta el final, logrando terminar en el puesto 49, a 21 segundos del líder.

Fue una etapa de 204.7 kilómetros desde Olmillos de Sasamón hasta Burgos, marcada por un final exigente con un ascenso de 900 metros al 4.9% de pendiente.