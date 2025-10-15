Isaac del Toro sigue en plan grande y gana el Giro del Veneto

*Acumula 16 victorias en la temporada.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, sigue en plan grande su carrera en Europa, y ganó el Giro del Veneto, lo que es su victoria 16 de la actual temporada en el viejo continente.

Con esto, el deportista de 21 años se afianzó entre los tres mejores del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional.

Del Toro está convertido en el mejor ciclista mexicano en más de 50 años, e incluso por encima del legendario Eddy Merckx, quien en 1972 logró imponerse con 10 clásicas ganadas en una sola temporada.