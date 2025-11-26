Isaac del Toro recibe reconocimiento deportivo 2025

*Un gran 2025 en el ciclismo de Europa

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue nombrado Ídolo Deportivo del 2025 durante la gala de los Victory Prize México, un reconocimiento que consolida el brillante año vivido por el joven corredor del UAE Team Emirates, quien a sus 21 años se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del deporte nacional.

El tijuanense obtuvo la distinción tras superar en la votación a deportistas de amplia trayectoria y proyección internacional, entre ellos el clavadista Osmar Olvera, la tenista Renata Zarazúa, el delantero Santiago Giménez y la referente global del flag football Diana Flores, cuyo equipo recibió además el galardón Comeback por retener su título mundial.

La encargada de entregar el premio fue la múltiple campeona mundial de ráquetbol Paola Longoria, acompañada del periodista Alberto Lati, quienes subrayaron la relevancia del impacto deportivo y mediático que Del Toro ha generado en tan corto tiempo.

Durante su intervención, el ciclista compartió unas palabras de agradecimiento que conmovieron al público presente.

“Me siento muy privilegiado de compartir esta experiencia con todos ustedes. Gracias a mi familia por estar en los momentos duros y a todos aquellos que confiaron en mí, gracias”, expresó con evidente emoción al recibir la estatuilla.

El reconocimiento marca un nuevo capítulo en la meteórica carrera de Del Toro, cuyo desempeño en competencias internacionales lo ha colocado entre los grandes referentes del ciclismo mexicano actual.