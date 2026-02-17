Isaac del Toro pierde el liderato en un mal martes para él

El mexicano Isaac Del Toro perdió el liderato del UAE Tour luego de concluir en la posición 27 durante la segunda etapa, una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros celebrada este 17 de febrero en la isla de Al Hudayriyat.

Después de haber dado la sorpresa al imponerse en la jornada inaugural y enfundarse el maillot rojo, Del Toro no pudo conservar la cima de la clasificación general. El corredor cedió 42 segundos ante el vencedor del día, el belga Remco Evenepoel, quien asumió el primer puesto de la competencia.

El tres veces campeón del mundo en la especialidad firmó una actuación dominante al detener el cronómetro en 13:03 minutos, con una velocidad promedio superior a los 56 km/h, estableciendo además su mejor marca personal en este tipo de pruebas. Superó por seis segundos al británico Joshua Tarling, del equipo Ineos Grenadiers, y por 12 al francés Rémi Cavagna, representante del Groupama-FDJ.

Evenepoel, campeón olímpico de contrarreloj y referente del conjunto Red Bull-BORA-hansgrohe, tomó ventaja desde los primeros puntos intermedios en un trazado completamente plano y veloz, propicio para especialistas en potencia.

Por su parte, Del Toro, de 22 años y en su estreno de temporada con el UAE Team Emirates-XRG, arrancó último al portar el liderato general. Sin embargo, las ráfagas de viento afectaron a los ciclistas que partieron en la parte final de la jornada. Aunque consiguió minimizar pérdidas en el cierre, no logró encontrar el ritmo suficiente para mantenerse entre los mejores registros del día.