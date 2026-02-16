Isaac del Toro inicia ganando el UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un estreno destacado en el UAE Tour al adjudicarse la primera etapa, disputada entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.
La fracción inaugural estuvo condicionada por intensas ráfagas de viento en pleno desierto, lo que obligó a los organizadores a reducir el recorrido a 118 kilómetros. Las condiciones extremas endurecieron la jornada y provocaron cortes en el pelotón en distintos momentos del trayecto.
En la parte final se produjo una caída masiva que involucró a varios de los hombres que marchaban al frente. Del Toro aprovechó la confusión para lanzar un ataque contundente en los metros decisivos y selló la victoria con un registro de 2:30:56.
El corredor de Ensenada superó en la llegada al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, quienes completaron el podio del día. En el mismo grupo cruzó la meta el belga Remco Evenepoel.
Gracias a este resultado, el mexicano se coloca como líder de la clasificación general, con una ventaja de cuatro segundos sobre Bol y seis respecto a Tiberi.
La segunda etapa se celebrará el martes 17 de febrero con una contrarreloj individual de 12.3 kilómetros en Al Hudayriyat Island, un ejercicio contra el reloj que comenzará a perfilar a los principales aspirantes.
La competencia se desarrolla en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero y representa una prueba clave para Del Toro, quien busca consolidar el gran momento que lo llevó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial en 2025.
El calendario:
- Etapa 2 (17 de febrero): Contrarreloj individual en Al Hudayriyat Island (12.3 km).
- Etapa 3 (18 de febrero): De Umm al Qwain a Jebel Mobrah (182.9 km), con doble ascenso final y pendientes que alcanzan el 21%.
- Etapa 4 (19 de febrero): Jornada desértica en la región de Hajar, terreno favorable para los velocistas, aunque expuesto al viento.
- Etapa 5 (20 de febrero): De Dubái a la Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km), perfil plano ideal para un sprint masivo.
- Etapa 6 (21 de febrero): Final en alto en Jebel Hafeet, con 10.8 km al 6.8% de inclinación media, clave para la general.
- Etapa 7 (22 de febrero): Recorrido llano desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, pasando por Yas Island y el circuito de Yas Marina.