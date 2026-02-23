Isaac del Toro es el ciclista más joven en conquitar el Tour de Emiratos Árabes

El pedalista mexicano Isaac del Toro hizo historia este domingo al proclamarse campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, disputado en Abu Dhabi, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de la competencia.

Con apenas 22 años y 87 días, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, dominó el recorrido total de 149 kilómetros y selló su actuación con un tiempo acumulado de 21:10:30. En la clasificación general superó al italiano Antonio Tiberi, quien finalizó a 20 segundos, y al australiano Luke Plapp, que quedó a 74 segundos.

Además del título, Del Toro rompió una marca importante al desbancar al esloveno Tadej Pogacar, quien había conquistado esta prueba en 2021 con 22 años y 159 días. La referencia no es menor, ya que Pogacar es considerado uno de los grandes exponentes del ciclismo contemporáneo, lo que dimensiona el logro del mexicano.

Tras la hazaña, el Comité Olímpico Mexicano reconoció la actuación del joven bajacaliforniano y lo describió como el “presente y futuro del ciclismo mexicano”, resaltando el impacto de su triunfo en el panorama internacional.