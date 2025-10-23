Isaac del Toro compite hoy en México

*El pedalista internacional regresó a México.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, formará parte del Campeonato Nacional de Ciclismo, que se llevará a cabo en su ciudad natal Ensenada, Baja California.

Así lo dio a conocer el equipo UAE Team Emirates-XRG, al que pertenece el pedalista, que ha tenido destacadas actuaciones en los últimos meses, en diversas competencias en Europa.

Del Toro participará en la prueba contrarreloj individual elite, hoy jueves 23 de octubre, y el sábado lo hará en la prueba de ruta individual.