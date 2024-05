Iremos a partirnos la madre: Siboldi de cara a la vuelta contra Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sufrieron en la ida de los cuartos de final ante Rayados, cayendo 2-1 pero están confiados y motivados para la vuelta del próximo domingo, así lo dejó en claro Robert Dante Siboldi.

El técnico felino, pese a la tristeza por el resultado, aseguró que irán a partirse la madre, pues tienen que ganar por dos goles si es que quieren avanzar a las semifinales.

“Tristes por el resultado porque queríamos regalarle a nuestra gente que llenó el estadio el triunfo, nos tocó perder y tenemos todo cuesta arriba pero este equipo esta acostumbrado a salir de esta, iremos a su estadio y a darlo todo, a partirnos la madre y buscar sacar el resultado de seguir avanzando, la ilusión confianza y Fe, están intactas. Nos motiva más, es un gran reto para enfrentar el siguiente partido que conocemos y en su cancha supimos ir adelante en el marcador, sabiendo de que podemos hacer daño allá, encarar este partido y a darlo todo.

La bronca y calentura, impotencia de no poder ganar y scar ventaja aquí para ir al estadio de ellos y poder hacer un buen partido para avanzar, faltan 90 minutos y todo puede pasar todavía, me quedo con la actitud, no tuvimos de repente nuestro mejor partido o momento, pero la actitud de no bajar los brazos nunca estuvieron en el juego, no tengo duda de que podamos sacar un buen resultado allá”, comentó post partido.

Asimismo, defendió a su jugador Samir Caetano de cualquier culpa de la afición por la derrota, señalando que simplemente no salió en su mejor partido y si hay un culpable es él como entrenador.

“Aquí no se trata de echar culpas a alguien ni buscar resultados, aquí todos somos responsables en la vitoria y la derrota, cuando se gana ganamos todos y cuando perdemos perdemos todos, aquí somos un equipo y todos nos hacemos cargo.

Es profesional, hoy no estuvo en su mejor partido pero hay que levantarlo anímicamente y prepararlo para el siguiente partido, no es responsabilizar a nadie.Queríamos tomar riesgo en nuestra cancha y desde el inicio buscar el gol que no pudimos hacer, esos son los riesgos, prefiero jugármela asi a ver si se equivoca el rival, salimos a proponer y con la posibilidad de salir a ganar como nos tocó perder hoy, estamos en nuestra cancha, yo me hago responsable de esos riesgos, del planteamientos que propusimos, no se nos dio, faltan 90 minutos y vamos a darlo todo”, agregó.

Después del 2-1, el zaguero brasileño terminó siendo abucheado cada que tocaba la pelota por los mismos fanáticos felinos, en forma de reclamo por el mal partido que jugó.