Irán y Egipto protestan contra el partido del orgullo en el Mundial

*Reclaman actividades contra sus valores.

Las federaciones de futbol de Irán y Egipto, enviaron formalmente un reclamo a la FIFA, por el partido del ‘Orgullo’ de la comunidad LGBT, que se jugará durante el Mundial 2026.

En la carta enviada al órgano rector del futbol, aseguran que son actividades que contraponen sus valores culturales, por lo que rechazan y piden no se lleve a cabo este evento, programado para el 26 de junio, en Seattle, Estados Unidos.

El presidente de la federación iraní, declaro en televisión que se trata de un movimiento irrazonable e ilógico, que esencialmente señala apoyo a un grupo particular.

El comité organizador de este evento en Seattle, informó que todo sigue según lo planeado, por lo que no planean cancelar el evento, afirmando que todos son bienvenidos en su ciudad.