Invaden corriendo más de 4 mil Santas el Parque Fundidora

Por: Raúl E. Guevara Ortiz/Prensa Trotime.- Bajo de una blanca cortina nieve que por unos minutos descendió en el Parque Fundidora, a pesar de la temperatura ambiente de 22 grados, más de 4 mil corredores de todas las edades, se dieron cita a solo unos días de la llegada de la navidad para participar en el tradicional 10K Santa Run 2025.

Fue en punto de las 8:00 horas cuando en las inmediaciones del lago artificial del centro recreativo, los más de 4 mil deportistas vestidos con atuendo de Santa Claus proporcionado por los organizadores, se alistaban para participar en la ya tradicional carrera navideña, donde niños, jóvenes y adultos iniciaron sus recorridos dentro de las distancias de mil, cinco mil y diez mil metros trazados por Trotime sobre la superficie del mismo y del Paseo Santa Lucía.

El primero en arribar a la meta, fue Yohan Alexis Coronado Escobar, quien luego de cronometrar un tiempo de 00:05:53 se llevó el primer lugar de la rama varonil en la distancia de 1K, donde Hidemi Tamae Martínez con 00:06:45 hizo lo propio en la rama femenil.

Mientras que con un tiempo de 18 minutos con quince segundos, José Luis Méndez Ramírez se adjudicó el primer sitio del 5k, seguido por Robert Rodríguez y Humberto Herrera Gámez, quienes con tiempos de 18:38 y 18:54 conquistaron el 2 y 3 de la prueba, donde Alejandra Pérez-Vertti Ferreri, con 20:29, seguida de Damaris Sarahí Ollivary , 23:19 y Ambar Juliet Vergara Rincón, con su 24:02 ocuparon los lugares de honor de la rama femenil.

Por su parte Jeriel Abisai Campos Torres del Colleyville Heritage High School, con marca de 35:42 se llevó el 1er., lugar de la prueba de 10 kilómetros, donde Marcelo Castilla Castaño corredor libre cronómetro 00:38:56 obtuvo el segundo lugar, seguido de Edgar Alejandro Carrizales Ramírez de la escuadra de JL Barrios Team con tiempo de 00:39:21.

Correspondió a Susana Rodríguez Estrada del equipo MRT después de realizar la distancia en 00:46:50 se proclamó como la mejor del 10k femenil, superando a Irasema Patricia Báez De la Rosa que con 00:51:42 y a Edina Velasco Garza,00:52:32 quien obtuvo el tercer sitio.

Durante el desarrollo de la competencia, gran cantidad de duendes, Grinchs, Santa y Mamá Claus vistieron con su colorido la carrera más grande de Santas de todo México y que se celebrada en el Parque Fundidora de Monterrey, bajo los acordes de villancicos, canticos y temas navideños que creaban la mágica sensación de las ya cercanas festividades navideñas.