Infantino condena los episodios racistas sucedidos en la Copa alemana

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha condenado y ha expresado su preocupación por los episodios racistas acaecidos este domingo en dos encuentros de la Copa alemana, el Lokomotive Leipzig y el RSV Eintracht-Kaiserslautern.

“Con gran pesar, por segunda vez en los últimos días, se ha informado de que se han producido insultos racistas en partidos de fútbol. Es inaceptable que se hayan producido incidentes en dos partidos de la Copa alemana”, indica el máximo dirigente del fútbol mundial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El partido del Schalke en el Lokomotive Leipzig tuvo que ser suspendido unos minutos como consecuencia de los insultos racistas dirigidos al jugador visitante Christopher Antwi-Adjei y, en el que jugaban el Eintracht 1949 y el Kaiserlautern también hubo algo similar contra un componente del equipo foráneo que estaba calentando en la banda.

“Repito, y seguiré haciéndolo, en el fútbol no hay cabida para el racismo ni para ninguna forma de discriminación. El ‘Panel de la Voz de los Jugadores’, creado como parte de los cinco pilares contra el racismo adoptados por el Congreso de la FIFA en 2024, se pondrá en contacto con la Federación Alemana de Fútbol y seguirá vigilando de cerca estos incidentes”, asegura.

“Todos en la FIFA, el Panel de los Jugadores y toda la comunidad futbolística apoyamos firmemente a todos los afectados por estos acontecimientos. Nos comprometemos a garantizar que los jugadores sean respetados y protegidos, y que los organizadores de las competiciones y las autoridades policiales tomen las medidas adecuadas”, añade Infantino.