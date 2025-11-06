Infantino agradece a Trump su ayuda para organizar el Mundial 2026

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció este miércoles la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para organizar el Mundial 2026, del que Estados Unidos será uno de los países sede junto a Canadá y México.

“Ha sido y sigue siendo de gran ayuda en todo lo que hacemos para el Mundial. Era el presidente cuando Estados Unidos, Canadá y México fueron elegidos como sede del Mundial”, dijo Infantino en el American Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

Trump, a quien el presidente de la FIFA definió como “un amigo cercano”, fue precisamente uno de los participantes en este foro que acoge a líderes políticos, empresariales y del mundo del deporte entre el 5 y el 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

Sin embargo, Infantino evitó dar una respuesta cuando fue preguntado si el mandatario sería galardonado con el Premio de la Paz que la FIFA anunció este miércoles, apenas un mes después de que Trump no lograra obtener el premio nobel de la Paz.

El nuevo premio creado por la FIFA reconoce la labor de aquellas personas que hayan protagonizado acciones “excepcionales y extraordinarias” en favor de la paz con las que “hayan unido a la gente en todo el mundo”, según informó hoy el organismo mundial en un comunicado.

Será entregado por primera vez el 5 de diciembre en el marco del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará en Washington.

Según Infantino, servirá para unir a las comunidades “y apoyar a cualquiera que esté haciendo algo especial” por la paz.

El Mundial 2026 tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

La final, que coronará al sucesor de Argentina tras su victoria en Catar 2022, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

