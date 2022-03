Infantiles en camino

Tras haberse reactivado las clases presenciales en el sector escolar, también se espera que en los siguientes días puedan arrancarlas acciones de los torneos de futbol infantil, en las diferentes ligas de la localidad.

No obstante que ya se había dado luz verde para continuar con las competencias, en las divisiones infantiles y a pesar de lanzar la convocatoria, no se encontraban suficientes equipos registrados, por lo que se determinó esperar el tiempo prudente para que llegaran las escuadras y por fin iniciar la temporada.

A la llegada de la pandemia del COVID, se determinó suspender la totalidad de los encuentros de futbol, sin embargo, pronto se daría permiso para llevarse a cabo los duelos en las divisiones de adultos y posteriormente se permitió la celebración de encuentros, en las categorías juveniles.

A finales del 2021 se autorizaron los encuentros en las categorías infantiles, gracias a la baja en los contagios del virus, por lo cual las distintas ligas de categorías de edad limitada, lanzaron la convocatoria, lo que levantó el ánimo.

Sin embargo, los mismos padres de familia no tenían confianza aún de permitir a sus pequeños la práctica del futbol, que fue el motivo principal para que los equipos no se completaran y por ello no se registraban.

Ligas como Venustiano Carranza, del profe Alberto Estrada fijaron su postura de no iniciar actividades, hasta que los niños volvieran a las escuelas, a pesar que la secretaría de salud ya les permitía celebrar la competencia.

Por ello, ahora que ya las clases presenciales retornaron a las aulas, se espera la llegada de los equipos, por lo que se avizora el fin de las restricciones.