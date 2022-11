INDE abre sus puertas a selección nacional de taekwondo de Bélgica

Un fogueo de top mundial y olímpico es el que realizan seleccionados de Nuevo León de taekwondo al entrenar con el equipo nacional de Bélgica que se encuentra cerrando su preparación en el pabellón de combates del CARE Niños Héroes camino a su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad con sede del 13 al 20 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

El equipo de Bélgica integrado por dos exponentes varoniles y dos femeniles al mando del head coach Leonardo Gambluch partirán el día 11 de éste mes rumbo a la ciudad tapatía.

“Vamos a estar en Nuevo León 15 días, ya llevamos varios días acá es para adaptarnos al clima de México que es muy diferente al de nuestro país, estamos cerrando nuestra preparación rumbo al campeonato del mundo que es en Guadalajara, estamos muy contentos de poder prepararnos aquí en Nuevo León, pués es muy importante la adecuación, el clima, la humedad, y las horas que hay de diferencia entre México y Bélgica”, señaló Gambluch.

En cuanto a la preparación, mencionó que es primordial sostener sparring con atletas con alto nivel y el taekwondo de México se encuentra entre los mejores del orbe.

“Es fantástico, porque el nivel esta alto y eso ayuda a no lastimarse, de poder trabajar fuerte sin tener una lesión, cuando el nivel técnico es alto, las posibilidades de lesión son mínimas por eso también es importante el trabajo con ellos; ahorita estamos ajustando detalles con cada atleta, tratando de mantener los niveles de intensidad que manejamos,

que se mantengan motivados, y concentrados para la competencia, que lleguen de la mejor forma posible sobre todo la adaptación, cuidar la alimentación que se puedan sentir como en casa o que sea lo más parecido posible”, destacó el head coach belga.

En cuanto a las instalaciones del CARE, dijo estar sorprendidos con el pabellón de combates, al cual catalogó como muy completo para la práctica de diferentes deportes.

“Estamos sorprendimos por el desarrollo del pabellón de combates, nuestro país Bélgica es chiquito de 11 millones de personas, no tiene desarrollado el deporte como lo tiene desarrollado México, me sorprende bastante ver que en este pabellón que es inmenso hay 800 m cuadrados para taekwondo, 800 metros cuadrados para judo, 12 planchas de esgrima, boxeo, rings, me parece ideal este lugar”, enfatizó Gambluch.

Badr Achab (Medallista de plata en JOJ Buenos Aires 2018, medallista de bronce en mundial juvenil 2018; Jaouad Achab (Medallista de oro en Mundial sénior 2015, ganador de bronce en Mundial sénior 2019 y participación en dos ocasiones en JO Río 2016 y Tokio 2020); Sarah ChaÁri (Actual Campeona Mundial Juvenil 2022 y medallista de bronce en el Gran Prix de Paris 2022); Raheleh Asemani (Atleta olímpica en Río 2016, medallista europea que ha participado en tres campeonatos mundiales sénior, en Guadalajara estaría en su cuarto evento mundial), son los taekwondoínes que conforman el seleccionado de Bélgica.

Todos ellos entrenan a la par junto con los seleccionados nuevoleoneses como son Rubén Nava, Victoria Heredia, Angelberto García, y Eduardo Malo Gutiérrez, quienes están capitalizando su entrenamiento con el tope europeo.