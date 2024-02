Implementan innovación educativa en CEDAR del CARE

Aprovechando las nuevas tecnologías y haciendo un esfuerzo para coadyuvar en la formación académica de los deportistas, Melody Falcó Díaz, Encargada del despacho de la dirección general del INDE Nuevo León entregó equipos digitales a estudiantes de seis disciplinas deportivas del Centro Educativo de Alto Rendimiento (CEDAR) del CARE Niños Héroes.

Falcó Díaz, enfatizó la importancia de buscar alternativas para ayudar a los atletas para que sus estudios no se vean afectados.

“Siempre ha sido un tema muy importante el poder llevar de la mano la formación deportiva y los logros deportivos, pero de igual modo me he preocupado porque sus carreras académicas no decaigan y no se queden de lado, por eso les entregamos estas tabletas que sé que les serán de mucha ayuda para poder seguir desarrollando su formación”, externó en su mensaje la máxima autoridad del deporte en la entidad.

En esta primera etapa del proyecto prueba piloto se vieron beneficiados 23 estudiantes-deportistas del nivel escolar de primero de secundaria siendo ellos: Juliana Cardona (Tiro con Arco); Erika Gómez (Esgrima); Carolina López (Patines sobre ruedas); Karoll Salazar, Christian Saucedo y Elliott Alejandro Zúñiga, Ana María Aguilar, Iker Flores, Yahir López, y Saul Alejandro Muñiz (Halterofilia); Ámbar Regina Contreras, Emmanuel Martínez, Mirna Adile Martínez, Ian Kenneth Peña, Christian Antonio Tejeda, Juan Rogelio Villarreal y Melanie Dayan Zamora (Canotaje); Abigail González y Sara Sofía Terán (Clavados); Grecia Isabela Alejandre, Diego Armando Castillo, Ricardo Rodríguez, y Sofía Trejo (Pentatlón Moderno).

“Se que ustedes destinan gran tiempo de su vida a dar su mayor esfuerzo en entrenamientos, cuidar su alimentación, combinar sus tiempos para que todo les alcance y sobre todo se que están enfocados en obtener su meta deportiva, y de verdad espero, que con este apoyo académico esto pueda optimizar más todas sus tareas del día a día”, reiteró Falcó Díaz.

El evento se llevó a cabo en el CEDAR, el cual contó con la presencia de Sofía Nuno, directora de tecnología educativa; Roberto Espinosa, director de Calidad en el Deporte INDE; María Margarita Álvarez ramos, directora del CEDAR en el turno vespertino y Alma Rodríguez Sáenz, en representación de la maestra Pily Rodríguez, directora del CEDAR del turno matutino, así como de padres de familia de los atletas.