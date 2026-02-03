ICE confirma que no habrá operativos de migración en el Super Bowl 60

Por Regio Deporte

SANTA CLARA, California – En medio de un clima político tenso, fuentes de seguridad han confirmado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene previsto realizar operativos de detención durante el Super Bowl 60 de este domingo.

La seguridad en el duelo entre Seahawks y Patriots será similar a la de años anteriores. Aunque la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estará presente, su rol se limitará a la coordinación de seguridad general del evento, no a buscar indocumentados.

El Factor Bad Bunny La noticia cobra relevancia por el show de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny. El puertorriqueño, reciente ganador del Grammy 2026, había evitado giras en EE.UU. por temor a que arrestaran a sus fans latinos. Incluso, en su discurso de premiación lanzó un contundente: “¡ICE fuera!”, defendiendo que “no somos aliens, somos humanos”.

A pesar de las protestas recientes contra las políticas de Donald Trump y las críticas de funcionarios como Kristi Noem (DHS) hacia el cantante, la NFL garantiza un “entorno seguro” para todos los asistentes.