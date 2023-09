Ibáñez se postula para jugar con el Tri

Monterrey, Nuevo León. La inminente llegada de naturalizados a la Selección Mexicana, está provocando distintas opiniones sobre si son o no la solución al problema en el llamado “equipo de todos”, sin embargo, mientras eso ocurre, Nicolás Ibáñez levantó la mano para ello.

El ariete de los Tigres confesó estar a la espera de su proceso de naturalización, mismo que comenzó desde su estancia en Pachuca pero que aún no tiene su respuesta y en cuanto la tenga, querrá representar con orgullo al Tri.

“Ya hice el trámite para nacionalizarme, ya lo he dicho que estoy dispuesto para si me toca representar a México lo haría con orgullo; estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo me la van a dar la nacionalidad”, dijo.

El nacido en Santa Fé, Argentina, llegó al país para el Clausura 2018 al Atlético de San Luis y al cumplir ya con su tiempo determinado para naturalizarse, continúa a la espera y unirse a prospectos interesantes como German Berterame y Julián Quiñones, para vestir la casaca tricolor.

El último naturalizado fue Rogelio Funes Mori, quien pasó con la pena que gloria en el muy criticado proceso de Gerardo Martino, aportando con 6 dianas en 17 juegos.

Cabe destacar, que Jaime Lozano y compañía vienen de un par de juegos bastante dudosos, en donde el sector defensivo dejó mal sabor de boca a muchos conocedores. Recibiendo cinco goles en 180 minutos en los empates ante Australia (2-2) y Uzbekistan (3-3), respectivamente.