Ibáñez es feliz en Cruz Azul

PUEBLA, Pue. – El fútbol da revanchas y Nicolás Ibáñez cobró la suya muy rápido. En un duelo con sabor a Liguilla disputado en el Estadio Cuauhtémoc (casa prestada de La Máquina), Cruz Azul venció 2-1 a unos Tigres que pagaron muy caros sus errores defensivos.

El protagonista de la tarde fue el “Tanque” Ibáñez. Desechado hace apenas unos días por el técnico Guido Pizarro, el delantero argentino aplicó la “Ley del Ex” sin piedad, marcando el gol del triunfo y festejándolo con euforia, demostrando que en La Noria sí es feliz.

La Pesadilla de Joaquim Si Ibáñez fue el héroe, el villano felino fue Joaquim Pereira. El central brasileño tuvo una tarde para el olvido:

Autogol (55′): En una falta de comunicación con Nahuel Guzmán, desvió un centro de Charly Rodríguez hacia su propia meta. Error garrafal (59′): Apenas cuatro minutos después, se equivocó en la salida, regalando el balón para que Cruz Azul armara la jugada que Ibáñez empujó a la red tras un rechace del “Patón”.

Reacción tardía Aunque el campeón del mundo, Ángel Correa, descontó al 70′ con una gran definición mostrando su calidad, a Tigres no le alcanzó para empatar.

Con este resultado, el equipo de Nicolás Larcamón llega a 7 partidos sin perder, le arrebata el sublíderato a Pumas y calienta el duelo de la próxima semana: Chivas (1º) vs Cruz Azul (2º).