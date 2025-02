Hurts, MVP del Súper Bowl: “Tengo un montón de respeto por Mahomes”

Nueva Orleans (EE.UU.), 10 feb (EFE).- Jalen Hurts, ‘quarterback’ de los Philadelphia Eagles, aseguró este domingo que tiene “un montón de respeto” por Patrick Mahomes, líder de los Kansas City Chiefs, y que siempre es un placer competir con él, después de doblegar a su rival en el Super Bowl de Nueva Orleans para coronarse campeón de la NFL.



“Tengo mucho respeto por Pat, por todo lo que ha alcanzado en su carrera, siempre es un placer competir con él”, dijo Hurts, MVP del Super Bowl, en la rueda de prensa posterior al partido.



“Las cosas se dan en su momento. La última vez (en el Súper Bowl de 2023 perdido contra los Chiefs) no fue nuestro momento. A veces tienes que aceptar y esperar tu momento”, añadió.



Los Eagles acabaron con el reino de los Chiefs de Mahomes en la NFL y se proclamaron campeones de su segundo Super Bowl tras ganar por 40-22 a los hombres de Andy Reid en la final disputada en el Caesars Superdome.



Los Eagles se vengaron de la derrota que los Chiefs les infligieron hace dos años en Glendale (Arizona) e impidieron a Kansas City convertirse en la primera franquicia capaz de ganar tres Super Bowls consecutivos.



Jalen Hurts protagonizó el triunfo de los Eagles al completar 17 de sus 22 pases para 221 yardas y dos pases de ‘touchdown’. El mariscal de campo de Philadelphia logró además 72 yardas por tierra, con once carreras, y anotó un ‘TD’.





El mariscal de campo estuvo al borde de las lágrimas en rueda de prensa al analizar lo que siente por coronarse campeón.



“Esto no es normal. Fue un viaje sin precedentes. Significa mucho, por todo el trabajo, por los desafíos que acepté con la cabeza alta”, dijo Hurts, al pararse repetidamente para contener la emoción.



“Ese chico (hablando de sí mismo) siempre se quedó con su visión”, añadió.



Y destacó que “esto es solo el comienzo” y que los Eagles no tienen previsto parar de ir a por todo.



Poco después llegó el momento del técnico Nick Sirianni, quien dedicó un sentido elogio a su ‘QB’.



“Hurts sigue mejorando, sabe cómo ganar, hace un gran trabajo bloqueando el ruido externo. Jalen es especial. Las críticas me volvían loco, porque es tan especial, trabaja mucho, sigue centrado en mejorar”, dijo.



Insistió en el trabajo realizado por su equipo día a día y destacó las adversidades que ha superado en el camino hacia el segundo Super Bowl de su historia.



(c) Agencia EFE