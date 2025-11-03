Huijsen, sobre Vinícius: “Habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto”

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, dijo este lunes, tras la queja pública de Vinícius cuando Xabi Alonso le sustituyó en el clásico contra el Barcelona y la posterior petición de perdón del brasileño, que los medios de comunicación han hecho “mucho lío de algo que no era para tanto”.

“En la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, me parecía justo, pero es un compañero increíble, muy buena gente y no pasa nada. Estas cosas pasan en el fútbol”, aseguró en rueda de prensa en Anfield.

Centrado en el partido ante el Liverpool en su regreso a Inglaterra, donde llamó la atención por su nivel en el Bournemouth, Huijsen destacó las “ganas” que tiene el Real Madrid de extender su dinámica de triunfos en la Liga de Campeones.

“Tenemos muchas ganas y esperamos llevarnos los tres puntos. He jugado ya aquí, en Anfield, y siendo sincero no será ningún problema hacerlo de nuevo. Al fin y al cabo solo es un estadio y son los jugadores los que juegan. Yo prefiero entrenar en la ciudad deportiva que en el estadio del partido el día antes”, dijo tras entrenarse por la mañana en Madrid y viajar a primera hora de la tarde.

Huijsen celebró el buen momento de Kylian Mbappé. “Me parece un jugador que ganó la Bota de Oro el año pasado haciendo un temporadón y ahora lo está haciendo de nuevo. Estamos muy contentos con él”, subrayó.

Y reconoció que se siente muy cómodo jugando en el centro de la defensa como pareja de Éder Militao. “Mentalmente estoy muy bien. La verdad es que estoy muy contento de estar en el Real Madrid, es mi sueño y espero dar muchas alegrías a los madridistas. Militao es un central muy completo y fuera del campo es muy buena gente. Estamos bien juntos”, afirmó. EFE

