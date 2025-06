Huijsen, la sensación del Real Madrid en el Mundial de Clubes

A Dean Huijsen no le ha pesado la responsabilidad de pasar del Bournemouth a defender la camiseta de la selección española y el Real Madrid. Con 20 años es uno de esos jóvenes talentos ajenos a la presión. Una nueva hornada que compite en la élite como hacía en categorías inferiores. Titular desde el primer día que se vistió de blanco, se ha convertido en sensación en el Mundial de Clubes.

De la misma manera que Luis de la Fuente, seleccionador español, le dio paso directamente al equipo titular de España en partidos decisivos, con el título de la Liga de Naciones en juego, Xabi Alonso lo ha hecho en el Real Madrid en el Mundial. Su vida ha cambiado en menos de dos meses.

La zaga blanca tiene nuevo referente por muchos años. Un futbolista espigado de 197 centímetros de altura, zancada larga y una facilidad inusual en su demarcación para construir juego. Con los dos pies.

El futbolista del Real Madrid que más pases ha dado en el Mundial no es ningún centrocampista. Ni siquiera Aurélien Tchoauméni que, de nuevo y cuando no lo esperaba, ha tenido que intercalar minutos de mediocentro con otros de central por las circunstancias. El virus de Raúl Asencio en el debut; su expulsión ante Pachuca.

Con 137 pases el jugador que más encontró a sus compañeros es Huijsen, donde comienza todo lo que desea Xabi Alonso para el Real Madrid. Hasta 70 intentos de ruptura de líneas en sus pases, 60 con éxito. Ningún defensa participante en el Mundial de Clubes ha realizado tantas progresiones con balón como el internacional español, según datos de ‘Be Soccer Pro’ para EFE.

Al Real Madrid presidido por Florentino Pérez no le tembló el pulso para cubrir una clara necesidad y abonar una cláusula de 58 millones. Las lesiones convirtieron en pesadilla la temporada en la zaga para Carlo Ancelotti. Sin centrales. Obligado no sólo a dar continuidad a Tchouaméni fuera de su zona natural, sino a subir a un jugador de la cantera como Asencio que no entraba en su plan inicial.

Con Antonio Rüdiger recién recuperado y sin ritmo de competición, Éder Militao necesitado de tiempo para volver a tener buenas sensaciones tras una segunda lesión grave de rodilla y David Alaba en una situación similar, Xabi Alonso no ha tenido dudas. Huijsen titular con galones desde el primer día. Un par de entrenamientos sirvieron para confirmar todo lo estudiado en vídeo. El juego del Real Madrid arrancaría en el joven nacido en Países Bajos que se siente malagueño.

Y Dean ha respondido con naturalidad y sobrado de personalidad. Acepta el reto de su nuevo técnico y mejora estadísticas de su curso en el Bournemouth donde creció de la mano de Andoni Iraola. Su protagonismo con balón ha crecido. De una media de 50 pases por encuentro (49.95), ha pasado en el Real Madrid a 61.3 con un acierto alto (88 %). Por encima de un mediocentro histórico como Sergio Busquets. En números de centrocampista.

La diferencia entre estilos se aprecia en los pases en largo. Más frecuentes en Inglaterra. Con el Real Madrid aparece con continuidad en el inicio de jugada y se ha descolgado al ataque gracias a sus imponentes progresiones con balón y larga zancada. Le sitúan entre los centrales con mejor pase progresivo junto a Niklas Süle, del Dortmund; Alexander Barboza, de Botafogo; y Lucas Beraldo, del PSG.

Huijsen ha tejido una línea de pase de seguridad que conecta con Tchouaméni, Fran García, Jude Bellingham y Fede Valverde muy por encima que con cualquier otro compañero madridista. Y, defensivamente, con mucho margen de crecimiento en la marca y en intensidad en todas las acciones, ha mostrado cualidades y buenas lecturas en situaciones límite, especialmente ante Pachuca en inferioridad numérica, en un partido que le confirmó como sensación del Real Madrid en el Mundial de Clubes.

Mientras que el Mundial de Asencio ha quedado marcado por dos errores, un penalti que costó el triunfo ante Al Hilal y su expulsión tempranera por un agarrón al venezolano Salomón Rondón siendo el último hombre, en el polo opuesto aparece Huijsen con un estreno prometedor que ha cubierto las expectativas de su fichaje.