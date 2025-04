Hugo Sánchez piensa que la próxima Copa Oro es una oportunidad para que México recupere hegemonía

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La próxima edición de la Copa Oro representará para México una oportunidad más de retomar la posición jerárquica que alguna vez tuvo en la Concacaf, opinó el viernes Hugo Sánchez, considerado el mejor delantero azteca en la historia.



Los mexicanos son los campeones reinantes del torneo regional, pero en la última edición se coronaron aprovechando que Estados Unidos y Canadá participaron con equipos alternos, algo que no ocurrirá ahora.



México comenzará la defensa de su corona enfrentando a República Dominicana el 14 de junio. El 18 medirá fuerzas con Surinam y el 22 cerrará la primera fase ante Costa Rica.



Ese último compromiso, ante la selección dirigida por el exseleccionador mexicano Miguel Herrera luce como el más complicado.



El calendario de partidos de la primera fase fue anunciado el viernes por la Concacaf.



“Todos los grupos son atractivos, en el caso de México debe ir pensando cómo pasar etapas porque el objetivo es llegar a la final y busca la manera de ganarlo”, dijo Sánchez a The Associated Press. “Esa debe ser la mentalidad en Concacaf”.



Por muchos años, la superioridad de México en el área fue incuestionable, pero en los últimos tiempos, Estados Unidos y Canadá le han disputado la supremacía, mientras que otros países han dado pasos para acercarse al Tri.



De acuerdo con Sánchez Márquez, esas distancias se han acortado recientemente por la decisión de los dirigentes mexicanos de ausentarse de los torneos sudamericanos como la Copa Libertadores y la Sudamericana.



“Esos torneos nos hicieron llegar a un nivel más alto del que estamos”, dijo el exastro del Real Madrid, quien conquistó cinco veces el trofeo Pichichi como el mejor goleador de la liga española. “Ahora hemos retrocedido, en lugar de avanzar dimos pasos para atrás por esas malas decisiones de no estar en competiciones de CONMEBOL”.



México no sólo permitió que sus rivales de zona se acercaran, sino que viene de un Mundial de Qatar donde se quedó fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978. Además, el año pasado cayó en primera ronda de la Copa América.



En lugar de competir en Sudamérica, los dirigentes mexicanos apostaron por disputar más partidos ante la MLS y crearon la Leagues Cup, el primer torneo anual que enfrenta a los equipos de ambas ligas y se realiza cada verano.



Por calendarización, un regreso a los torneos sudamericanos se ve lejano, pero Sánchez cree que no todo está perdido para que México regrese al papel hegemónico en la Concacaf.



“Para mí la solución sería tener a más jugadores mexicanos en Europa, pero no sólo jugando ahí sino en grandes equipos, en los de primer nivel”, dijo Sánchez. “Eso ayudaría mucho a la competitividad internacional de que ahora carecemos”.



La próxima edición de la Copa Oro se realizará del 14 de junio al 6 de julio en canchas de Estados Unidos.