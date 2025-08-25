Hoy se reanuda el partido Sultanes vs Tecos, por el pase a la final de zona

*Los regios aventajan la serie 3-0.

El Juego 4 de la Serie de Zona entre los Tecos de los Dos Laredos y los Sultanes de Monterrey tuvo que ser suspendido la noche de este domingo, debido a la intensa lluvia que cayó sobre la zona metropolitana de Monterrey, y oficialmente fue pospuesto para reanudarse este lunes.

El encuentro se reanudará este lunes 25 de agosto en el Palacio Sultán a las 19:30 horas, en la misma situación en la que se detuvo hoy (LAR 2-0 en la 1ra alta).

La novena regia está a un triunfo de instalarse en la final de zona, tras el gran dominio que están mostrando sobre el equipo tamaulipeco.