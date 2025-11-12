Hoy la final de la Liga Intrauniversitaria de la UANL

*Dos finales en el Gaspar Mass.

Este miércoles se disputan las finales de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano, tanto de las preparatorias como de las facultades de la UANL.

En prepas, las Águilas de la Preparatoria 9 buscan el pentacampeonato, pero para ello tendrán que derrotar a las Panteras de la Preparatoria 22. Dos de los equipos más importantes de la liga, en los últimos años.

El duelo está programado para este miércoles, en punto de las 12:30pm, en el emparrillado del Gaspar Mass.

En facultades, los Osos de FIME se enfrentarán ante las Lechuzas de Leyes, un asiduo conjunto que lucha por campeonatos, ante un equipo en ascenso que busca demostrar que está para cosas importantes.

Los Osos llegan con una poderosa inercia de 26 triunfos de manera consecutiva, lo que los hace favoritos para esta final.

El encuentro se jugará a las 6:00pm, en el Estadio Gaspar Mass.