Houston se volverá Tigre por unos días

*Una semana cargada de actividades felinas.

A partir de este domingo y por varios días, habrá partidos y una serie de actividades de los Tigres de la UANL, en Houston, Texas.

Este 28 de julio, las Tigres Femenil disputarán un partido ante el Houston Dash, como parte de las actividades de la Summer Cup, en el Shell Energy Stadium.

En ese mismo escenario, pero el día 31 de julio, el equipo varonil de Tigres entrará en acción frente al Puebla, dentro de la Leagues Cup.

En ambos cotejos, en el estadio se instalará una Fan Zone, para los aficionados felinos que se den cita en el inmueble, para apoyar a sus Tigres.

No solo eso, los días entre el 28 y el 31, en Houston se llevará a cabo una clínica para niñas y niños, con entrenadores felinos y una leyenda del club de San Nicolás de los Garza, aunque aún no se ha anunciado quién será el ex futbolista invitado.