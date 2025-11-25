Horario inusual ante Xolos poco nos distrae: Guido Pizarro 

Monterrey, Nuevo León. El conjunto de Tigres está preparado para afrontar la ida de los Cuartos de Final ante Xolos, juego con horario bastabte inusual pero que para Guido Pizarro no los distrae.

El argentino si bien le llamó la atención la hora, aseguró trabajar a tope en busca de sacar ventaja en una cancha complicada y con césped sintético.

“Sí, es un horario un poco atípico para Monterrey, pero sinceramente estamos centrados en el juego, en la llave que será difícil, los 180 minutos. Lo que nos ocupa es mantener la concentración, que nada nos distraiga ni nos haga ruido, y enfocarnos en lo que debemos hacer dentro del campo de juego.

Sabemos la condición de la cancha, pero debemos sobreponernos a eso y centrarnos en lo que tenemos que hacer. Más allá de lo atípico del campo, es un partido de fútbol y nada debe privarnos de ejecutar el plan trabajado estos días. Debemos hacer un gran partido. Hemos trabajado sabiendo el rival al que vamos a enfrentar, incluso en un campo que es atípico respecto a lo que acostumbramos, estamos muy concentrados en lo que debemos hacer, entendiendo que Liguilla es un torneo aparte y que los detalles valen mucho”, comentó.

No hay que olvidar, que el primer capítulo de la llave arrancará en punto de las 23:00 horas del miércoles, horario centro del país; pero que en Tijuana serán apenas las 21:00 horas. Por último, el apodado “Conde” espera a unos Xolos de cuidado y con un Gil Mora inspirado en busca de las semifinales.

“Ellos han cambiado algunos jugadores en los últimos partidos y han encontrado matices distintos a lo que venían haciendo. Será una llave difícil. En Liguilla los cuatro tiempos cuentan mucho.

Esperamos al mejor Tijuana, sabemos que en su campo son fuertes y mañana tendremos que hacer un gran partido para buscar un buen resultado. Mora es un grandísimo jugador y le vendrá muy bien al fútbol mexicano. Tanto él como el resto del equipo rival han hecho un gran semestre”, dijo.