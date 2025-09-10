Hjulmand asume el Leverkusen a dos días del duelo ante el Eintracht

El danés Kasper Hjulmand fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen a sólo dos días del próximo partido de la Bundesliga ante el Eintracht Fráncfort, al que el equipo de las aspirinas llega con un solo punto en dos jornadas tras un mal comienzo que llevó al cese fulminante de su antecesor Erik ten Hag.

Para Hjulmand se trata de su segunda experiencia en la Bundesliga alemana después de haber estado en el Maguncia en la temporada 2014/2015 cuando tuvo que dejar el banquillo tras la jornada 21 cuando el equipo tenía sólo 22 puntos en el casillero.

El preparador danés se declaró este miércoles plenamente identificado con la filosofía del Leverkusen, club que conoce bien y que conoce bien su método de trabajo.

“Conozco el estilo de trabajo, el método de trabajo que es como quiero trabajar yo también, Tengo la sensación de que aquí puedo ser como soy. Tengo la sensación de que aquí puedo ser yo mismo. No tengo que explicar como veo el fútbol”, dijo.

Según él tanto el CEO; Fernando Carrro, como el director deportivo, Simon Rolfes, lo conocen bien y el los conoce bien a ellos.

El Leverkusen está ante el reto de pasar la página de la era de Xabi Alonso y de encontrarse otra vez como equipo tras haber perdido a jugadores claves como Jeremy Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka y Florian Wirtz.

