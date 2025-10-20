Histórica medalla de bronce para México en Natación

*Miranda Grana hizo historia en la natación mexicana.

Fue un hecho histórico para la natación mexicana, y es que Miranda Grana se colgó una medalla de bronce, que se convierte en la primera que nuestro país consigue en una Copa Mundial de Natación, en esta ocasión en

Además de la medalla histórica para México, en esa misma prueba de 200 metros dorso, se impuso un nuevo récord mundial, por la australiana Kaylee McKeown, con un tiempo de 1:57.87, seguida de la estadounidense Regan Smith, anterior poseedora del récord, se quedó con la plata con 1:57.91.

Nuestra compatriota logró cronometrar 2:01.96 minutos, con lo que se colgó la presea de bronce y también batió el récord mexicano, que permanecía en manos de Fernanda González desde 2013 (2:04.44).