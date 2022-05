Herrera, triste y frustrado luego de la eliminación con Atlas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres fueron eliminados ante Atlas pese a dar un espectacular juego, algo que puso muy triste y frustrado a su técnico, Miguel Herrera.

El estratega felino no se quejó del arbitraje pero sí recalcó la pérdida de tiempo entre la decisión de la gente en el VAR con el silbante, César Arturo Ramos.

“Estamos tristes, cabizbajos, habíamos hecho una gran actitud, entrega y determinación, así es el fútbol, desafortunadamente no nos alcanzó. Me parece que hay mucha comunicación cuando si hay dos (árbitros) en la jugada, si el árbitro va rápido a ver, porque realmente no tardó mucho en verlas, pero entre que les dicen y no, me parecía más rapido que si hay duda que la cheque él”, señaló.

Por otro lado, el ‘Piojo’ aceptó totalmente la responsabilidad en haber alineado indebidamente a un No Formado en México de más en cancha. Recordar que en el segundo tiempo jugó con nueve NFM en lugar de los ocho permitidos, achacando el problema a la falta de desconcentración en su búsqueda de ir por goles.

“Error mío de desconcentración al estar pensando en los goles. Ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo me dijo que no podía más por un golpe, no me di cuenta, responsabilidad completamente mía”, agregó.

Herrera culminó la charla esperando un nuevo torneo, en el cual pues a cumplir al fin el objetivo de acceder a la gran final.

“Ya se acabó el torneo, a pensar en el que sigue, nos sentaremos con la directiva a ver que sigue y seguir fortaleciendo a este grupo. Han habido muchas llamadas por jugadores nuestros e interés nuestro de fortalecerlo más, me voy triste y frustrado porque el equipo se entregó ya al final no logramos, vamos a descansar y regresaremos con mas fuerzas para el siguiente dar ese paso que nos falta”, concluyó.