Herrera sin opiniones por la agresión de Kranevitter a Soteldo

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio 127 terminó pero siguen los ecos de aquel juego, el cual dejó polémicas entre las que resalta una agresión de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo, hecho que Miguel Herrera prefirió callar a tres días de lo sucedido.

El entrenador felino dejó en claro que ese es un tema que la dirigencia felina tendrá que resolver, y que hasta ahorita ya lleva mano tras la apertura del caso por parte de la Comisión Disciplinaria.

“Eso es a la directiva, a mi no me corresponde, eso es parte de lo que tiene que hacer la directiva, yo me dedico al equipo”, mencionó previo a tomar su vuelo con rumbos a los Estados Unidos, país donde los auriazules disputarán su ‘Tigre Tour’ y en el que no podrán contar con André Pierre-Gignac por molestia musculares no tan graves.

“Ha salido con molestias, no lo vamos a arriesgar ni en viajes o partidos que no los necesita, lo está haciendo bien como para nosotros no equivocarnos, no queremos caer en eso”, agregó.

Además del francés, Jesús Angulo y el mencionado Soteldo son otras bajas debido a convocatorias con su selección, por lo que se perderán los amistosos ante América y Pachuca del 23 y 26 de marzo, respectivamente.