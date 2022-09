Herrera reprocha abucheos en su contra en el Azteca

Monterrey, Nuevo León. A Miguel Herrera no le fue nada bien en su visita a su ex casa, el estadio Azteca, para medirse al América.

Y es que ni el resultado (perdió 2-1) ni el recibimiento de la que fuera su afición en dos etapas fue la esperada por el “Piojo”, quién achacó esto último en contra, llamando “memoria corta” a los que asistieron y formaron parte de dicha reacción en las gradas del Coloso de Santa Úrsula.

“La gente es así, se olvida muy pronto de lo que uno hace, yo me entrego para los equipos con el alma. Después, cuando te tienes que ir o te corren ya es otra cosa, a final de cuentas me quedo con el cariño y afecto que me dio este club, con lo que logré, y ahora me entrego a otro que me da cariño y que la afición es exigente, le entregaré al máximo aquí cuando salga victorioso. La gente tiene una memoria muy corta”, mencionó.

Cane destacar, que Herrera es el técnico más ganador en la nutriente historia del club capitalino con más de 130 victorias, incluyendo cuatro títulos, dos de ellos en Liga.

En cuanto al descalabro de sus Tigres, el experimentado se va tranquilo y con confianza de pode revertir está mala racha de cuatro partidos sin ganar.

“Me preocuparía mucho que no generamos pero lo estamos haciendo, en cualquier momentos se va a destapar el equipo a hacer goles. Estamos llegando, pateando al arco pero no hemos sido certeros a la hora de concretar las jugadas, va a llegar el momentos en que nos destaparemos con goles”, agregó.