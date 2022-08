Herrera reconoce falta de contundencia de Tigres en este Apertura 2022

Monterrey, Nuevo León. El haber rescatado el empate ante Pumas fue algo que no dejó contento a Miguel Herrera, quién reconoció mucha falta de puntería en la ofensivas felina.

El estratega dejó en claro que aunque el punto es servible no fue justo, pues en cuánto a llegado tuvieron más pero sin poder concretarlas.

“No andamos finos este torneo, las jugadas que generamos no andamos finos y nos comportamos como habíamos dicho, que iba a correr y que iba a sacar el orgullo para sacar el resultados anteriores, pero hay que seguir trabajando en la definición para que el equipo pueda manejar mejor el partido.

Siempre he dicho eso, no es de merecer es de hacer y hoy nosotros no hicimos las jugadas de gol que tuvimos, las posibilidades las tiramos afuera o centros pasados, nos faltó el último tercio, al final recstasmos algo de lo que se veía perdido”, confesó Herrera en una muy corta conferencia de prensa.

Asimismo, el famoso “Piojo” volvió a quejarse del arbitraje, está vez no por sus criterios en canchas sino en el tema del tiempo añadido, y es que a pesar de agregarlo 8 monitos, estos se le hicieron pocos al experimentado.

“¿Tú crees que fue grande(la cantidad de minutos)? Para mí fue poca, cuenta las veces que entraron las asistencias, checa, cada que se pierda una jugada súmale, para mí tuvieron que haber sido 10 o 12, y se lo dije al árbitro, en la pura jugada de Caicedo se perdieron 3 minutos y medio en esa jugada nada más.

Te invito a que cada que saliera la pelota del partido y la checaba arriba que no sé que checaban, son de 30 segunditos, vele sumando, los cambios y después exageramos en la scosas que decimos pero si metemos cronómetro que lo hacemos en la banca para mi eran 10 o 12″, agregó.