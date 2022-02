Herrera reconoce carencias defensivas ante Mazatlán

Monterrey, Nuevo León. La victoria de Tigres ante Mazatlán maquilló por completo el desastre defensivo que los felinos tuvieron durante el encuentro, situación que Miguel Herrera aceptó.

Pese a ello, el capitalino descartó por completo que se estuvieran haciendo mal las cosas y que fueron solo distracciones del juego que deberán pulirse.

“Más que mejora de ellos nosotros tuvimos dos errores garrafales, dos errores nuestros en la parte de atrás que les regalan la oportunidad a ellos de empatar pero el equipo tiene la capacidad de reaccionar y conseguir dos goles más, nos volvemos a distraer y nos hacen daño, hay que corregir esos detalles de errores, no se hacen mal las cosas, hay errores de distracción que hay que corregir y tratar de ser más contundentes, tuvimos mucha más llegada para hacer más amplio el marcador”, comentó en conferencia.

Por otro lado, la respuesta de algunos suplentes que arrancaron como titulares, tales como Juan Pablo Vigón y Jesús Dueñas, fueron la prueba clara de la gran competencia interna que existe en el plantel, algo que el ‘Piojo’ consideró un “bonito problema”.

“Lo he dicho siempre, la competencia interna ha crecido y me da gusto, no le había tocado arrancar y hoy de inicio lo hace bien, queda claro que hay competencia y eso nos hace crecer más y eso es lo que busco, entra Yeferson y en 5 minutos hizo que perdieran la cabeza dos jugadores de ellos, lo golpearon, Dueñas hace un buen partido y le dejó claro a Luis que va a estar levantando la mano también, entra ‘Charli’ y entra con determinación, mientras generemos esto en el equipo el problema va a hacer para mi y será un muy bonito problema”, agregó.

Con los puntos en la bolsa, los regios pensarán de lleno en Chivas por la quinta fecha del próximo sábado en el Akron.

Redacción: Edgar Martínez