Herrera quiere hacer campeón goleador a Gignac

Monterrey, Nuevo León. André Pierre-Gignac sigue en plan ascendente y va en camino a un nuevo título de goleo con Tigres, algo que Miguel Herrera tiene muy en cuenta y espera realizarlo.

El estratega felino acepta la responsabilidad de acuerdo a su idea de juego, de ponerle balones de gol al francés, quien se podría convertir en el octavo campeón de esta índole eb un equipo del ‘Piojo’.

“Ojalá sea el balón de oro con ese tono de ser campeón goleador, me da gusto, me tocó la fortuna que los equipos que he dirigido la mayoría han tenido campeones goleadores, sino es que todos, nada mas me faltó Veracruz, desde que llegué Gignac ha hecho muchos goles y nuestra responsabilidad es ponerle la pelota ahí, el ha cumplido aceptando el reto de traigan la pelota que yo trato de definirla, todavía no termina, pero André lo sabe y queremos que André anote pero que el equipo gane”, comentó en conferencia.

El experimentado recalcó que pese a todos los goles que el europeo ha generado, la plantilla no juega para el galo, pues hay otros elementos goleadores en el equipo.

“No es que juguemos para él, el compromiso es llevar a la parte delantera del equipo obviamente la punta es él y está cumpliendo, donde este las definirá, pero ha anotado goles Vigón, Flo, Quiñones, Nico, algún defensa viniendo de atrás, se ha repartido bien los goles y estamos cumpliendo con el objetivo, los que están arriba cumplen su labor de definir las jugadas, nos da gusto, Charlie también entra bien, cumplimos en es aparte”, añadió.

Diez son las anotaciones de Gignac en este Clausura 2022, consciencia de nueve juegos seguidos marcando (desde la fecha 3 en adelante) y que esta cerca del tercer título de esta índole como felino tras los obtenidos en el Clausura 2016 y Apertura 2018 con 13 y 14 dianas, respectivamente.

Curiosamente, en ninguno de esos torneos, los auriazules no pudieron consagrarse campeones de Liga. Lo que sí, es que ‘Dedé’ está por unirse al selecto grupo de jugadores que con Herrera lograron dicha proeza:

-Luis Gabriel Rey con Atlante: 15 goles en el Apertura 2003

-Guillermo Franco con Rayados: 14 goles en el Apertura 2004

-Chistián Benitez tres veces con América: Clausura 2012 (14), Apertura 2012 (11) y Clausura 2012 (13)

-Dayro Moreno con Xolos: 11 goles en el Apertura 2016

-Nicolás López con Tigres: 9 goles en el Apertura 2021