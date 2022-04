Herrera protesta gol de Aguirre por fuera de lugar

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres cayeron ante Necaxa pero más que el mal accionar mostrado, Miguel Herrera terminó muy molesto con el arbitraje en el Estadio Victoria, el cual no marcó un fuera de lugar en el primer gol rojiblanco.

El experimentado, cansado de tantos errores jornada tras jornada, protestó en contra de los que manejan en VAR, consciente de que aunque será regañado por su directiva, espera mínimo un castigo para los que dejaron pasar la equivocación que perjudicó directo en el marcador.

“Sé que mi directiva me va a regañar, pero a mí si me llaman la atención, estás diciendo qué va a hacer la federación con el VAR, pues ahí está el instrumento, funciona, ahí está la prueba. Es una toma de la televisión, la toma está y el VAR debe de estar. Se enojan cuando lo hacemos por este medio la molestia, pero nosotros también nos enojamos que todos los partidos una jugada, una situación, y siempre sufrimos nosotros los técnicos, son los que pierden la chamba y no he visto a un árbitro que lo corran. Va a ser una llamada la FMF para que me llame la atención Culebro y está bien, me la como, va 0- 0 el juego y acá te cambia, te obliga a hacer otras cosas, veremos si como van a llamar a mi directiva para que me llamen la atención, a ver si va a venir el castigo para los que cometieron el error de este tamaño”, explicó un furioso ‘Piojo’.

Pese a entender el trabajo de un silbante, Herrera aseguró que este tipo de sucesos pasan con lo menos experimentados, que se dejan persuadir por los que manejan el videoarbitraje desde cabina.

“Yo entiendo a los árbitros que puedan perder la jugada, pero hoy tienen esta herramienta y no la están usando bien o los de arriba no saben qué decisión tomar, a estos chavos los manejan, yo no veo a ningún árbitro de mayor jerarquía que los obliguen o estén yendo al VAR, ellos toman su decisión y sigue el juego, si tiene duda que la vaya a ver, que tome él la decisión y nos los de arriba que se equivocaron”, agregó.

De lleno en el tema de lo futbolístico, el estatega felino aceptó un mal juego sin achacar esto a las rotaciones, dándole mérito también al trabajo de Jaime Lozano y compañía.

“Volvemos a lo mismo, no es tanto las rotaciones, hoy 2 o 3 jugadores no tienen un buen partido, no puedo demeritar el trabajo del Necaxa, supo apretar y en en nuestras fallas hicieron gran trabajo, no pasa por las rotaciones. Soy el primero en autoanalizarme, Reyes venía jugando, venía de una lesión y lo puse otra vez a jugar para que tome ritmo, sacar a Quiñones y poner más a Córdova, son circunstancias, el juego pasado hizo un juegazo, no se hizo un buen partido en conjunto”, concluyó.