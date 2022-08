Herrera pierde credibilidad en decisiones arbitrales

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron vencedores ante Santos, resultado que dejó satisfecho a Miguel Herrera pero muy inconforme con las decisiones arbitrales del silbante Diego Montaño.

El estratega felino confesó que va perdiendo credibilidad en los criterios, luego de la expulsión a Rafael Carioca, considerando que ni siquiera había faltas en ambas amonestaciones que le provocaron el tarjetón rojo.

“Me quedo tranquilo con el triunfo, después cuando vas a ver las jugadas y observas como te echan los jugadores ya no das credibilidad a las cosas, pero bueno, por más que lo hablamos, lo decimos antes de empezar el juego y entre semana. Como quieren que, si queramos en no nos acerquemos a jugar la pelota.

Tuvimos un expulsado y un amonestado que fueron la misma persona, ellos tuvieron seis, si bien las dos jugadas no me parece ni foul, las dos pelotas el brazo de Rafa no supera el poder golpear a un rival, más allá de que Gorriarán está chiquito como yo, Rafa va con el brazo a un costado, no va con intención de pegar, pero desafortunadamente asi estamos (en arbitraje)”, expresó.

El brasileño se convirtió en el sexto suspendido felino, no obstante, tratarán de apelar a ello así como con Jordy Caicedo, pese a que esta no funcionó.

“Ojalá se pueda, pensando que es doble amarilla no se puede, pero vamos a platicar con la directiva y nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer”, agregó.

El capitalino culminó reconociendo una lesión en André Pierre-Gignac, la cual casi lo dejaba fuera del juego ante los santistas, sin embargo, llegó bien y lo están cuidando para em Clásico Regio.

“Trae un golpe en un costado, lo venimos cuidando en la semana, estuvo en duda de iniciar pero apareció el último día de interescuadras, se sintió bien y eso por eso que al final lo dejamos, querían buscar pelotas largas y con choques y a lo mejor por ahí podría resentirse la molestia”, finalizó.