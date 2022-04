Herrera no sintió un gran juego de Tigres pese al triunfo ante Xolos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron avantes al vencer a Xolos, en un partido en el que con todo y el resultado, Miguel Herrera no salió satisfecho.

En lo futbolístico, el entrenador consideró que faltó mucho por hacer sobretodo en el primer tiempo, donde cedieron mucha iniciativa al rival que por lapsos fueron mejores.

“Un partido en el que a pesar de tener posición no fuimos prácticos, no fuimos vertical, tampoco rápidos como venimos siendo, el rival viene haciendo un buen trabajo, tratando de meterse meterse a la fiesta afortunadamente tuvo un buen dia Nahuel, haciendo un gran trabajo, después en el entretiempo el equipo mejoró bastante y empezó a carburar.

Estábamos dejando de hacer cosas que veíamos haciendo bien, jugar verticales, no aprovechamos lo pases y estaban cayendo a nuestra espalda, hicimos un cambio para poder tener gente que nos aguantara más y acompañar más a Gignac en el área, Charlie de gran trabajo.

Tampoco fue desastroso, no tuvimos un primer tiempo en conducción, el equipo rival compitió y metio algo en buscar al contragolpe, nosotros por ser local buscamos el arco rival, de repente por eso regalamos espacios, hoy Nahuel estuvo bien y sigue manteniendo el arco en cero y anotando goles, fue un primer tiempo malo, hablaremos y en la semana de los partidos muy importantes y seguiremos tratando de mantener este nivel”, comentó en videoconferencia.

Una de las figuras al final del encuentro fue Yeferson Soteldo, quien fascinó a la afición felina con su manera de jugar, la cual en el cuadro visitante fue vista como una falta de respeto, situación a la que el ‘Piojo’ salió en defensa del jugador.

“Él es así, no lo hace por faltarle al repeto al rival, es gambetero, hace amagues, hace fintas, son jugadores que le gustan a la tribuna, el tipo te pisa el área, mete centro de gol, pone un pase de gol, un tiro al travesaño. Mide 1.62 y pelea una pelota por arriba, es su forma de jugar, esos te cambian el rumbo del juego con una sola gambeta, descarrila a un equipo.

No le hace daño a nadie, es su forma de jugar, mucho respeto al rival pero si tu forma de jugar es asi ,el lo hace en el área no en media cancha, se lleva a uno y a otro, si lo vieran en el interescuadras se gambetea hasta su compañeros”, culminó.