Herrera, molesto con el arbitraje pero orgulloso de su equipo

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres fueron eliminados por Pachuca y los ecos después del fracaso salieron a relucir en la voz de su técnico, Miguel Herrera.

El experimentado dejó en claro que salió disgustado por el arbitraje de Fernando Guerrero pero muy orgullosa de su plantilla, la cual se rompió el alma en busca del pase a las semifinales.

“El técnico de ellos te dijo la vez pasada que hablar de los árbitros es regalar dinero a la federación, hablar de eso es regalarles dinero a ellos pero de nada sirve, metes reclamaciones, hablas y salen con lo mismo y no lo vamos a hacer, si salgo molesto por decisiones que nos son las correctas pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre.

Este torneo no tuvimos ‘punch’ en todo como en los otros dos, jugadas tuvimos para concretar y no pudimos ser contundentes, por eso hoy terminamos el torneo con mucho dolor y nos ganan por la posición en la tabla, no la metieron y ellos las dos que tuvieron fueron contundentes y nos debemos de sentir orgullosos de los muchachos que nos representan, hoy se rompieron la madre, se mataron por el resultado pero no anduvimos derechos con el gol, oportunidades hubo pero no cayeron”, comentó.

En cuanto a si corre riesgo su puesto en el banco auriazul, el famoso ‘Piojo’ confirmo tener seis meses más de contrato y que la gente no puede decidir el futuro de un entrenador, solo la directiva.

“¿Quieres que te siente aquí a Culebro para que te conteste eso? Eso no lo puedo contestar yo, es una pregunta de ustedes hacia un técnico que es fuera de contexto, un técnico no puede responder, me quedan seis meses de contrato.

Si el equipo ni hubiera mostrado nada o llegado o estar encima del rival, te diría que tal vez si no me entendieron o creyeron en la idea o no fue el equipo que esperábamos. Este torneo fuimos más sólidos que contundentes, pero la decisión reitero, si quieres te siento a Culebro aquí para decirle si me van a correr, ni la gente puede decidir eso”, explicó.

Por último afirmó que en el siguiente certamen habrá un cambio generacional, algo que a la afición no le terminará de gustar.

“A mí o a otro que venga, le va a tocar el recambio generacional, la gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y tratas de rejuvenecer el equipo y pues a alguien le va a tocar, si no es a mi es la que venga, habrá un cambio y tiene que darse

Gignac no es eterno, lo veo y sí corre y lucha pero no es eterno, si en algún momento se tendrán que retirar, ir o ceder su lugar a gente jóven y el DT que venga o yo tendrá que pensar en eso, de repente no le suena a la gente que muchos ya tienen 35, 37, 34 años, son la segunda plantilla más grande del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo”, finalizó.