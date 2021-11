Herrera le responde a Diego Valdés: La presión se la mandó él a sus compañeros

Monterrey, Nuevo León. El duelo de ida por los cuartos de final entre Tigres y Santos, de a poco se empieza a calentar y Miguel Herrera se encargó de ponerle picante a la serie, respondiéndole al futbolista chileno, Diego Valdés, sobre el supuesto favoritismo de los verdiblancos por encima de los felinos.

El ‘Piojo’ no se quedó callado y dio por entender que el hecho de que el andino haya querido echar presión al conjunto auriazul puede salir contraproducente, mandando la obligación al club de la Comarca con las palabras dichas por el sudamericano.



“No sé ni me libera ni me presiona, la presión se la mandó él a sus compañeros, yo llego a una institución que ha hecho bien las cosas durante mucho tiempo, tenemos gran plantel de nuestra afición. Entonces, si él levantó la mano y le quiso meter presión a sus compañeros es parte de él, tenemos presión porque es un equipo así de exigente, de los grandes, si hay presión es porque hay exigencia y aquí la hay”, comentó Herrera en videoconferencia.

Asimismo, el capitalino no perdió la oportunidad para opinar acerca de su siguiente rival, al cual le guarda respeto y pese a los grandes duelos que se han disputado en etapas finales entre ambos, no lo considera un clásico.

“Cada quien puede hacer lo que sienta o vea, es un partido diferente, no tanto clásico pero sí una disputa importante, no pasa más allá de jugar el partido, hacer las cosas bien, atentos a sus jugadores, tratar de vulnerar su arco y ser mejores que el rival, el que esté más acertado será el que pase a la siguiente ronda. Es un equipo que tiene jugadores rápidos por los costados, me ha encantado como juega Aguirre, es un tipo que va a todas las pelotas y define bien, es un buen equipo, por algo está en estas instancias, vamos con todo a buscar conseguir el resultado y a buscar venir con un marcador a favor que nos dé la posibilidad de sacar el resultado aquí en casa”, agregó.

Bajo esta misma línea, se confirmó la ausencia de Guido Pizarro para la noche del jueves en el Territorio Santos Modelo, debido a un problema muscular pero dentro de la mala noticia Miguel mencionó la presencia de Diego Reyes en la banca felina para el juego, elemento que de ser necesario podría ser utilizado al presentar mejoría en su rehabilitación al esguince de tobillo.

“Diego va a viajar, Guido no, lo de Diego es una parte articular que está bien y hace mucho trabajo, está en su última fase, si es muy necesario se puede usar, lo de Guido es más muscular, lo vamos a dejar descansar días más para tenerlo el domingo, mi equipo no se conforma de 5 o 6 jugadores y si no está uno entra el otro, así hemos trabajado y el equipo está a al altura, sabemos que hay jugadores importantes y que han sido fundamentales en este cierre pero los que están atrás lo saben y han trabajado lo mismo y al que le toque estará listo”, dijo.

Nahuel Guzmán, Juan Purata (en lugar de Guido), Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Vigón, Luis Quiñones, Nicolás López y André Pierre-Gignac, será el once titular en el primer juego con sede en Torreón.

Bronca entre Leo y Salcedo fue “calentura momentánea

Por último, el estratega universitario aclaró el conato de bronca que protagonizaron Leo Fernández y Carlos Salcedo el pasado viernes en las canchas del CEDECO, hecho que fue tomado con calma dentro del cuerpo técnico pues es parte del “querer ganar”.

“Yo no escondo nada, está todo abierto, ustedes lo vieron, fue una calentura momentánea, se fueron del CEDECO tranquilos, son momentáneas, tampoco vamos a erradicarlas, son formas de ser, de querer ganar, de reclamarse, a lo mejor uno está con la cabeza cruzada, no quedó más que en aventones y empujones, no hubo golpes y los dos se han entendido, son parte de un plantel bueno y sano, así fue, no pasa nada, no tengo que describir nada”, finalizó.