Herrera insiste en dar espectáculo

Monterrey, Nuevo León. Pese al triunfo frente a Querétaro, el entrenador de Tigres, Miguel Herrera, reconoció que estuvo bastante sufrido y que de haber empatado la gente se hubiese ido molesta.

Es por ello, que el estratega aseguró que buscarán ganar generando mejor espectáculo para así tener contenta a su afición con todo y que ligan cinco victorias al hilo, además de ser superlíderes del certamen.

“Estamos trabajando para corregir lo que tenemos que corregir, decían que era la defensa mala y ahí está, hoy recibimos un gol de penal pero estamos trabajando con las ideas de lo que buscamos. No es lo que queremos, queremos generar más espectáculo para nuestra afición, si hubiéramos empatado a lo mejor la gente sale reprochando, hoy sale contenta porque siguió sumando y está en el liderato de la tabla general”, resaltó.

Herrera sin entrar en polémicas arbitrales, declaró no estar conforme con lo visto por los silbantes, quienes a su juicio perjudicaron a ambas plantillas, no siendo el único en pensar eso, pues previamente Mauro Gerk también se quejó del tema.

“El hubiera no existe si mi abuelita tuviera capa sería Superman, a golpe de tonterías que hace uno va aprendiendo, no es que esté contento, hubo errores para los dos equipos, no nada más para nosotros, el entrenador de ellos también se quejó, son circunstancias que pasan, son seres humanos, puedo estar caliente o no por cómo pitan ,pero al final de cuentas tenemos que estar consciente de lo nuestro. Salí caliente contra Cruz Azul pero trabajamos, no me quedo caliente y me hago tonto, nosotros vemos y decimos lo que por ahí sentimos pero trabajamos para corregir lo que tenemos que hacer”, agregó.

El ‘Piojo’ finalizó aceptando no estar preocupado en el tema de las expulsiones constantes (cuatro totales), al no ser con mala intención. No obstante, confesó haber aconsejado desde su llegada a Jordy Caicedo sobre el cómo se juega en el fútbol mexicano, además de que tratarán de apelar su tarjeta roja.

“No (estar preocupado) porque no son rojas de mala leche, de repente llega un tipo que choca y eso, la de Jordy se le pega primero a la pelota, cuando le pegas así tienes que pensar donde va el pie, el primero que contacta la pelota es Jordy, sobre la marcha cae el pie encima del rival, yo creo que tendríamos que analizar eso, hoy son rojas. Vigón no es un tipo mala leche, se barre y al querer quedarse la pelota se adelantó el rival y te gana, tenemos que ser más inteligentes.

Lo platicaremos con la directiva pero sí hemos hablado con él, en México no te puedes barrer los delanteros que se barren son expulsado, tendrá que adaptarse, mucho ímpetu, ya se bautizó en el futbol mexicano con ese gol y lo volvieron a bautizar con la expulsión, tendremos que hablar para que no vengan más tarjetas”, culminó.