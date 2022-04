Herrera espera un regreso de México a la Copa Libertadores

Monterrey, Nuevo León. Las esperanzas de un regreso de México a la Copa Libertadores se volvieron a avivar y Miguel Herrera no se quedó atrás en opinar respecto al tema.

El ‘Piojo’, pese a las adversidades de calendario entre las confederaciones de Concacaf y Conmebol, espsra un retorno de la Liga MX a la justa con el fin de realzar el nivel en los clubes mexicanos.

“Claro que nos encantaría volver a un torneo importante como este, ojalá se apuren los tiempos para poder asistir, de repente México se convierte en una liga que juega en dos confederaciones y a veces se complica, por eso de repente es difícil regresar a jugar Copa América como libertadores, sería algo interesante, te da mucho realce y la competencia es muy elevada.

Nos deja claro que el fútbol mexicano es visto en muchos lados, se le ve con buenos ojos no nada más a Tigres sino a todo el fútbol mexicano, son equipos que dan buena batalla, disputan con inteligencia y ganas de trascender los juegos, eso a la gente de Conmebol les interesa, pero reitero, no depende de nosotros, sino de los tiempos y coordinar las dos confederaciones que no es fácil, pero ojalá se pueda dar otra vez, porque es importante y realzar el nivel del fútbol mexicano”, destacó.

Las reacciones empezaron a surgir luego de la más reciente invitación que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo hacia Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, en donde dejó entrever un futuro prometedor para los equipos de México.

Toluca, Puebla y Pumas, fueron los últimos clubes del país en jugar el certamen, esto en la edición 2016, pero fue Tigres el último en dejar la vara en alto al quedar como subcampeón en el. 2015, uno de los tres equipos mexicanos en lograr esto junto a Cruz Azul (2001) y Chivas en el 2010.