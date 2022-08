Herrera, en contra del amistoso del Tri ante Paraguay

Monterrey, Nuevo León. El Mundial de Qatar 2022 está a escasas semanas de arrancar y la Selección Mexicana pulirá sus últimos detalles para obtener la lista final de 26 jugadores que representarán al país en la justa, teniendo en puerta su primer amistoso previo a ello, algo que no a muchos, incluido Miguel Herrera, no están de acuerdo.

El ex técnico del Tri está en contra de esta clase de partidos y en plena competencia local, pues consideró inservibles dichos encuentros ya que la mayoría de los convocados ni siquiera estarán en la copa.

“Es más por toquetear jugadores, el ‘Tuca’ le decía “partidos moleros” pero estos últimos partidos para mi no sirven, porque el 80 por ciento de los que lleven a estos juegos no van a ir al mundial y más si son 26 jugadores. No sé si sea andar toqueteando jugadores por toquetear, por eso digo que estos para mi no, el rival es bueno, pero reitero no es un partido que va a apretar a la selección al mundial”, confesó.

El ‘Piojo’ no olvidó que en los llamados de Gerardo Martino para este 2022 con el conjunto tricolor, en ninguno de ellos aparecieron elementos de Tigres que sí merecían un lugar como Diego Reyes y Juan Pablo Vigón.

“Son dos chicos constantes, al único que no se le hizo justicia, por lo del torneo pasado a este es a Reyes. Me parece que faltaba gente y creo que el “flaco” lo está haciendo bien, él porque ya estuvo en selección, ya estuvo en proceso y mundiales,; Vigón no lo llamó en las posibilidades anteriores y ya cerca del mundial va a ser muy difícil”, agregó.

Aplaude sabía decisión de Guardado

El experimentado finalizó el tema aplaudiendo la decisión de Andrés Guardado sobre su retiro del “equipo de todos”, la cual tiene fecha a finales de la competencia en tierras qataríes, deseándole suerte.

“Tiene treinta y tantos años y Andrés ha funcionado bien, es un tipo profesional, consciente de que si no llega a este mundial o llega al siguiente es imposible, con 40 es imposible para él, enaltecer su carrera, todo lo bien que lo ha hecho, es un tipo extraordinario, líder, todo entrega y corazón, buen compañero, buena persona, creo que todos los adjetivos bueno que yo encontré en Andrés son extraordinarios.

Desearle lo mejor y lo más importante es eso, saberse retirar cuando te tienes que retirar, no cuando te retiran, si está en un momento álgido de su carrera y tiene que decir adiós, pues que bueno que lo esté tomando en cuenta”, culminó.