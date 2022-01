Herrera desconoce salida de Salcedo al Toronto FC

Monterrey, Nuevo León. La inminente salida de Carlos Salcedo de Tigres es algo que no inquieta a Miguel Herrera, quien desconoció completamente de la situación, así lo dejó entrever post partido ante el Puebla.

El capitalino aseguró no saber del mensaje que el zaguero emitió previo al partido, en el cual parecía despedirse al más puro estilo de un “The last dance”, por lo que solamente se concentra en cómo mejorar su accionar de cara a la fecha 3.

“Me concentré en el partido, ahorita estaba viendo lo que dejamos de hacer, no soy de ver redes sociales ni en el entorno, me concentro en lo que dejamos de hacer en un día malo. No tengo ni idea de lo que estás hablando sinceramente y la directiva no está en el vestidor después del partido, si algo pasa en la semana tendrán noticias, no me preocupa eso en este momento, me ocupa que el equipo se reanime y borramos lo de hoy y preparemos el lunes le trabajo para el siguiente partido, reanimar a los muchachos que están cabizbajos en el vestidor”, mencionó.

Lo que sí, es que Salcedo jugó sus últimos minutos como felino tras haber llegado a un acuerdo con el Toronto FC, con quienes firmará por tres años y llegará como jugador franquicia del club, convirtiéndolo en uno de los mejores pagados de la MLS. El defensor se despidió con un autogol en la derrota 2-0 ante la ‘Franja’, pese a ello se llevó algunos aplausos del público asistente al final del juego junto con gritos que le imploraban que no se fuera del equipo.

Redacción: Edgar Martínez