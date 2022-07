Herrera culpa al arbitraje tras derrota frente a Cruz Azul

Monterrey, Nuevo León. Las quejas contra los colegiados nuevamente salieron a flote por parte de Miguel Herrera, quien no contento con la derrota de sus Tigres frente a Cruz Azul, pidió mejores criterios.

El entrenador felino resaltó la falta de decisiones en jugadas similares, esto respecto al penal de Javier Aquino sobre Uriel Antuna, infracción que instantes atrás habían cometido los cementeros contra auriazules y que no se marcó, esperando también que ya se empiece a notar la mano de Armando Archundia como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Me frustra porque trabajas dentro de la cancha y con la mano en la cintura echan atrás todo el trabajo, a final de cuentas sí es foul, no sé si lo es, puede o no ser pero es la misma jugada 30 segundos atrás, lo que no podemos entender es el tener el criterio desigual en la misma jugada. Esperemos que Archundia empiece a trabajar y creo que lo va a hacer muchísimo mejor”, confesó en conferencia de prensa.

En cuanto al juego, el ‘Piojo’ culpó a la mala puntería en la ofensiva como el factor a corregir para poder obtener buenos resultados.

“Contundencia, nos llegaron 2 o 3 veces, no sé si contar el penal como llegada y nos hicieron 3 goles. Nosotros estuvimos llegando y llegando, estuvimos enfrente del arco, las que tenemos claras para meterlas. Nos está faltando esa puntería para concretar, está empezando el torneo y trabajaremos para tener solidez en esa parte”, agregó.