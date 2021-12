Herrera cuestiona continuidad de técnicos mexicanos: A lo mejor somos tontos en hacer contratos

Monterrey, Nuevo León. Al ser el único entrenador que queda en la Liguilla del Grita México A2021, Miguel Herrera siguió levantando la mano para que se les den más oportunidades a sus colegas nacionales.

El ‘Piojo’ dejó en claro que tanto en contratos como en paciencia se les aguanta más al técnico foráneo que al mexicano, asimismo, destacó que a veces llegan entrenadores que en su vida han jugado fútbol, tal es el caso de Ariel Holan y Nicolás Larcamón

“Pasa por ahí, confían más en los extranjero y el mexicano tendrá que prepararse mejor y también insisto, puedo decir que puedo decir que Cristante, Tuca, La Volpe, Romano, Graniolatti, Caballero, son técnicos extranjeros, pero son hechos en México y se les da la oportunidad en el futbol donde brillaron. Si vienen de fuera y hacen un papel, bienvenidos, pero hay entrenadores mexicanos que podrían recibir una oportunidad. Al DT extranjero se le aguanta más que al mexicano, no sé, a lo mejor somos tontos en hacer contratos.

Pasa la oportunidad que le dan a los mexicanos, no es tan. Sin menospreciar la carrera de dos técnicos que han llegado a Liguilla, como es el de León y Puebla, son técnicos que no han jugado fútbol, lo han hecho bien, pero van y los buscan y aquí hay de jugadores reconocidos, con cartel importante para tomar una estafeta de oportunidad y de repente no se la dan”, expresó en videoconferencia.

León especula de visitante

En temas de semifinal, el ‘Piojo’ aseguró que poseen ligera ventaja en esta ida ante la ‘Fiera’, pues se medirán a un club que especial cuando está en condición de visita.

“Me parece que Santos salió con esa idea, al principio intentó apretar, fuimos mucho más concentrados y prácticos con la pelota, obvio terminaron desgastándose y no apretar bien, eso fue lo que hizo que Santos no se viera tan bien, hay darle mérito al equipo que jugó rápido y cuando le de enfrente estaba cansado mejoramos en la postura y posición de la pelota.

León es diferente, cuando va de visita especula, trata de aprovechar los espacios y con gente determinante arriba, estamos con ventaja pero con la consciencia de que en nuestro arco de vaya invicto”, confesó.

Los regios tendrán dos bajas en su plantilla, tales como Raymundo Fulgencio, por expulsión. Además de Guido Pizarro, quien sintió una molestia en su pierna derecha, al parecer una sobrecarga.