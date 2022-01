Herrera confirma interés del Toronto FC por Salcedo

Monterrey, Nuevo León. La salida de Carlos Salcedo de Tigres está a marchas forzadas y fue el entrenador felino, Miguel Herrera, quien confirmó una fuerte propuesta extranjera por los servicios del zaguero.

Sin dar nombres, el capitalino dejó en claro que no ha habido aún negociaciones por el defensor, todo sigue en proposiciones para llenarle el ojo al jugador.

“No está siendo negociado, hay una propuesta que el club ha estado oyendo, no estamos cerrados a no escuchar alguna propuestas por ningún jugador más por la petición del jugador del torneo pasado no de este, se sentarán con la gente de Carlos para ver qué es lo que realmente quieren hacer, es una propuesta, no hay negociación establecida, se llegó la propuesta y se analizará con la directiva y la platicaré con ellos”, confesó en videoconferencia.

No obstante, el “Piojo” no cierra la posibilidad de dejarle marchar al ‘Titán’, quien desde el certamen anterior mostró su deseo de poder emigrar al extranjero, por lo que si se niega sería cortarle un sueño al mexicano.

“Carlos puede llegar a cualquier fútbol por la calidad que tiene, no podemos dar por sentado algo, se me dijo que hay una propuesta no una negociación, lo iremos analizando. Quisiera tener el plantel completo pero no puedo responder a las inquietudes de un jugador o negociación si llegara darse, voy a poner mi idea en la mesa y empezaremos a platicar, ver la propuesta y ver qué conviene en ambas partes, nunca pensaremos en algo que conviene sólo al club porque si el muchacho tiene muchas ganas de emigrar también es cortarle sus deseos, veo a Carlos contento y tenemos que platicar con la directiva con su representante y entablar si hay negociación con el otro equipo”, agregó.

El club que tiene en la mira a Salcedo es Toronto FC y ya abrió la cartera para seducir tanto al equipo regio como al mismo jugador, quien de aceptar la oferta sería jugador franquicia en la MLS.

Si alguno sale tratará de reponerlo

Bajo esta situación, el experimentado recalcó que es realista y en dado caso que llegara a salir algún elemento, tratará de buscarle un buen sustituto de calidad para llenar bien su espacio, ya que cuenta con permiso de la directiva para ello.

“Si algún jugador de este plantel sale buscaré fortalecerlo, hoy tengo un plantel fuerte y vasto pero si alguno sale por alguna oferta o quiera salir no me voy a basar en una situación hipotética sino la realidad, si alguno sale trataré de reponerlo porque tenemos las posibilidades de traer gente, si no salen estaré contento con el plantel”, dijo.