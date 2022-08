Herrera, con mal sabor de boca tras empate ante Rayados

Monterrey, Nuevo León. Con mal sabores de boca, así fue como Miguel Herrera salió del Clásico Regio 128, pues quedó inconforme con el empates sin goles ante Rayados de la cancha de BBVA.

El técnico felino aseguró que pese a a haberse tenido las oportunidades más claras a gol, no sientes que hayan merecido el triunfo.

“La verdad me gustó la entrega y actitud del equipo, pero como se los dije a ellos, nos quedamos con un mal sabor de boca de poder haber ganado, enfrentamos a un gran rival.

No se trata de merecer, porque intentamos buscar más, son dos pelotas al poste y la que le sacan de la raya a Nico, lo buscamos, como ellos también pero en oportunidades claras fueron las nuestras, pero bueno, el futbol es de hacerlo no de merecerlo”, confesó poste partido.

El “Piojo” rescató el buen desempeño de su defensas por haberse animado a la menor delantera del certamen, así como destacar el gran nivel de Sebastián Córdova conforme pasan los juegos.

“Al principio decían que éramos malos en la defensa, otra vez dejar dejar a un equipo tan contundente y con tantos delanteros que tiene como Monterrey, tiene mérito, reitero. No es la defensa, no son nuestros últimos hombres ni Nahuel, es el equipo completo que se está comprometiendo en la recuperación de la pelota, si bien la última línea de está haciendo fuerte el equipo mejoró defensivamente, el equipo no solo al parte de atrás.

Lo de Córdova extraordinario, está claro de lo que me podía dar, este torneo está dejando en claro que era un jugador de otro nivel”, agregó.

El cuadro felino ya preparará trabajos para su partido adelantados ante Pumas del siguiente miércoles.