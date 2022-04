Herrera con los pies en la tierra: No hemos ganando nada

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres son nuevamente líderes del Clausura 2022, pero Miguel Herrera no echa las campanas al vuelo y vuelve a insistir en que todavía no se ha ganado nada.

El estratega felino, dejó en claro que por el momento están concertados en el primer objetivo que es la calificación, la cual están a punto de obtenerla.

“No hemos ganado nada, eso es lo que tenemos en la cabeza, no hemos ganado nada y estamos conscientes de que hemos logrado el objetivo, calificar sí o sí. Pero no hemos ganado nada, eso me deja tranquilo”, comentó post partido.

En temas del resultado y la goleada ante Toluca, el ‘Piojo’ aplaudió el buen juego de Sebastián Córdova y de Juan Pablo Vigón, siendo este último a quien espera pues tener una ventana abierta a ser llamado al ‘Tri’ de Gerardo Martino.

“Bien fue un primer tiempo disputado, tuvimos llegadas pero no pudimos concretar, Córdova da un gran juego, había estrellado una pelota en el poste en el primer tiempo.

Lo de Vigón nos da gusto, durante un año, no sólo un torneo, ha sido un año extraordinario, esperamos que siga así si lo toman en cuenta en esa otra ventana, pero queremos que en este equipo se mantenga en ese nivel”, agregó.

Necaxa será el siguiente rival de los auriazules de cara a la fecha 15 del siguiente martes.